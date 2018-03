Iu deshën 200 mijë gëzhoja dhe 20 ditë

Një i ri nga komuna e Drenasit, në përvjetorin e 20 të Epopesë së UÇK-së, ka punuar një mozaik unik për heroin e Kosovës, Adem Jasharin.

Besart Gashi, ka përfunduar mozaikun me 200 mijë gëzhoja të plumbave të cilin do ta shpalos në Prekaz nga pesë deri me shtatë mars./21Media