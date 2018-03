Milan i interesuar për mesfushorin e Arsenalit

Milan i interesuar për mesfushorin e Arsenalit

Sipas asaj që raporton “Daily Express”, Milani është i interesuar për të nënshkruar me mesfushorin e Arsenalit, Jack Wilshere.

26 vjeçari shkëlqeu në fitoren 0-2 të Arsenalit ndaj Milanit në “San Siro” në kuadër të Europa League dhe Kuqezinjtë janë hedhur menjëherë në sulm për t’i marrë shërbimet e anglezit.

Jack Wilshere ende nuk ka arritur marrëveshje me Arsenalin për rinovimin e kontratës, që i skadon këtë verë, nga e cila fiton 120,000 funte në javë. Ai është i lirë që të bisedojë me klube të huaja andaj Milani do të tentojë të shfrytëzojë këtë situatë.

Raportohet se për lojtarin janë duke u interesuar edhe Juventusi e Sampdoria