Jashari: Nëse kërkesat nuk plotësohen më 13 prill parashihet fillimi i një greve me afat të pacaktuar

Mësimdhënësit në tërë sistemin arsimor përveç çerdheve pritet të hyjnë në grevë një ditore të hënën e ardhshme ndërsa më 13 prill parashihet fillimi i në greve me afat të pacaktuar.

Qeveria e Kosovës i ka një javë kohë për të miratuar dhe për ta dërguar në Parlament Projektligjin për Punëtorët e Arsimit të Viteve të 90-ta për të parandaluar një grevë një ditore të mësimdhënësve.

Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (SBASHK), ka miratuar një rezolutë ku parashihet që të mbahet një grevë një ditore në rast të mos plotësimit të kërkesave tyre që në parim është miratimi i Projektligjit për Punëtorët e Arsimit të Viteve të 90-ta.

Lajmin e konfirmoi , Rrahman Jasharaj, Kryetari i sapozgjedhur në mandatin e dytë në SBASHK.

“Kjo grevë do të parandalohej nëse qeveria debaton dhe e vë në rend dite të qeverisë ligjin për mësimdhënësit e viteve të 90-ta dhe i jep dritë të gjelbër dhe e dërgon në Parlament për procedurë të mëtutjsheme që deputetët të votojnë”, tha Jasharaj për Kallxo.com.

Ai po ashtu konfirmoi se nëse kërkesat e tyre vazhdojnë të jenë të paplotësuar, më 13 prill parashihet fillimi i një greve me afat të pacaktuar.

Ndryshe me 20 shkurt të gjitha shkollat në vend kishin mbajtur një grevë dy orëshe me kërkesë të SBASHK-ut për shkak të mos zbatimin të kërkesës për njohjen e statusit të mësimdhënësve të viteve ’90.

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj pas grevë kishte thënë se Qeveria është duke i trajtuar me seriozitet kërkesat e sindikatave të Arsimit dhe se zbatimi i këtyre kërkesave kërkon kohë.

Mësimdhënësit e Kosovës po kërkojnë që të zbatohet marrëveshja e nënshkruar në mes të Sindikates se Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës se Republikës së Kosovës (SBASHK) dhe koalicionit qeverisës me 5 qershor 2017, veçanërisht po kërkojnë që në Kuvend të procedohet projektligji për statusin e punëtorëve të arsimit për vitet 1990-1999.