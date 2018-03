Veçoritë e këtij iPhone

Veçoritë e këtij iPhone

Sipas raportimeve të rrjeteve shoqërore kineze, Apple planifikon të lansojë iPhone SE 2 në ngjarjen WWDC, në qershor.

iPhone SE 2 do të ketë ekran 4,2 inç, procesor A10 Fusion në kombinim me 2 GB RAM, ndërsa memoria e brendshme do të jetë 32 GB. Në ofertë do të jetë edhe versioni 128 GB.

Për identifikimin e pronarit dhe sigurisë do të përkujdeset Touch ID në butonin klasik home.