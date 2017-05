Kualifikimi me Kosovën në ndonjë kampionat Europian apo Botëror në futsall është ëndrra e Ramadan Alaj

Kualifikimi me Kosovën në ndonjë kampionat Europian apo Botëror në futsall është ëndrra e Ramadan Alaj

Futbollisti i Liburnit të Gjakovës në futsall, Ramadan Alaj ka treguar për rtv21.tv se si nisi karriera e tij si sportist, ëndrrat e tij në futsall dhe synimet e klubit të tij të tanishëm, Liburnit të Gjakovës.

I pyetur se si ndjehet me epitetin e njërit ndër lojtarët më të mirë në vend që e ka në futsall dhe se si ka nisur ëndrra e tij për tu bërë futbollist, Alaj ka thënë se është privilegj që ai të jetë njëri ndër lojtarët më të mirë të futsallit në vend dhe se kjo gjë e bënë të lumtur, shkruan rtv21.tv

“Endrra ime ishte si ëndrra e parë e çdo fëmije që një ditë të bëhet një sportist i dalluar dhe për fat të mirë unë kisha talentin në futsall dhe ia arrita qëllimit që ajo ëndërr e dikurshme është bërë realitet” ka rrëfyer ai.

Alaj po ashtu ka treguar se në cilat ekipe të Kosovës si dhe jashtë Kosovës e ka ndjerë veten më së miri.

“Në çdo klub të futsallit që kam luajtur si në Kosovë ashtu edhe jashtë kam pasur momente të mira, por ndër momentet me te veçanta ka qenë përfaqësimi i ngjyrave kuq e zi dhe tash se fundmi përfaqësimi i Kosovës në kualifikimet për Euro 2018″, ka thënë Alaj.

Futbollisti nga Deçani që sivjet është pjesë e ekipit të Liburnit nga Gjakova ka treguar synimet e klubit të tij të tanishëm dhe po ashtu ka treguar se cilat ekipe i shesh si konkurrente për titullin e ligës.

“Synimet tona si klub janë që të shpallemi kampion këtë sezon dhe të përfaqësojmë Kosovën në gara europiane. Mendoj që jemi tri skuadra të cilat luftojmë për kampion jemi ne, Fc Feniks nga Drenasi si dhe Fc Besa nga Peja” tha ai.

Po ashtu Alaj ka thënë se beson që edhe në vitet në vazhdim të jetë pjesë e Liburnit. Siç shpjegon ai është i lidhur shumë më këtë klub sepse janë shndërruar në një familje.

Sukseset më të mëdha edhe pse ka luajtur edhe jashtë Kosovës, Alaj ka thënë se i ka pasur me klubet kosovare, Fc Liburnin tash dhe me Fc Bamboo Prishtina me herët.

Kurse për ambiciet e tij në të ardhmen Alaj ka thënë: “Ende s’i kam përmbushur ambiciet e mija që një ditë të kualifikohem me Kosovën në kampionat Europian apo atë Botërorë në futsall”.

Në fund, futbollisti i Liburnit pati edhe një mesazh për të rinjtë që dëshirojnë të merren me futsall në të ardhmen,“mesazhi im për të rinjtë është se pa marr parasysh se me çfarë sporti mirreni vazhdoni punoni shumë dhe suksesi nuk do të iu mungoi pra bëni ëndrrën tuaj realitet”./21Media

http://rtv21.tv/messi-kosovar-futsallit-flet-per-endrren-e-tij/