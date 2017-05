Microsoft kohë më parë kishte bërë të ditur se së shpejti na pret Surface Pro i ri dhe tash duket se modeli i ri do të prezantohet në ngjarjen në Shangai, më 23 maj

Në njoftimin e sotëm të Microsoft-it thuhet se do të mbahet ngjarja në të cilën do t’i tregohet botës për më të rejat nga kjo kompani.

Edhe pse informacioni i Microsoft nuk përfshin detaje se çfarë mund të paraqitet në ngjarjen në Shangai, Panos Panej në “cicërimën” e tij përfshin hashtagun #Surface, andaj Microsoft ose planifikon të lansojë laptopin Surface në këtë treg, ose besohet se do të prezantojë modelin e ri Surface Pro.

Ndryshe, pritet që ky do të jetë modeli Surface Pro 5, i cili do të ketë përditësim të harduerit në krahasim me modelin paraprak. Ai pritet të ketë procesor Kaby Lake, GPU të ri, më tepër memorie RAM dhe ekran 4K. Zyrtarë të Microsoft-it njoftuan se modeli i ri do të jetë vetëm përditësim, por jo edhe gjeneratë e re e pajisjeve.

http://rtv21.tv/microsoft-surface-pro-arrin-23-maj/