Microsoft Word e ka testuar funksionin e ri

Më në fund është gjetur një veçori e re e cila iu mundëson që Microsoft Word ta lexoi tekstin me zë të lartë për të ndihmuar njerëzit me disleksi.

Ky program do të mundësoi që përdoruesit të përmirësojnë gabimet në kohë reale. Leximin me zë mund ta dëgjoni edhe me kufje. Veçoria e re e Word pritet të filloi gjatë këtij muaji.