Një ditë e veçantë për Milaim Zekën

Një ditë e veçantë për Milaim Zekën

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Nismës, Milaim Zeka përmes një postimi në rrjetin social Facebook i ka uruar ditëlindjen vajzës së tij, Emës.

Ai ka thënë se kur vajza e tij ka qenë e vogël ka bërë foto me aktorin e madh Bekim Fehmiun, ndërsa në këtë dhjetë vjetor dhuratën më të mirë të jetës e ka takimin me yllin botëror, Rita Orën.

Zeka i ka uruar vajzës që të bëhet e famshme si Bekim Fehmiu e Rita Ora, e bukur dhe e mençur si mami, ndërsa e gjatë si babi, shkruan rtv21.tv

“Ema jetofsh sa Kosova

Kur ke lindur Ti shpirti i babit, vetëm dhjetë ditë para teje, ka lindur shteti i Kosovës, gëzimi i gjithë shqiptarëve të botës.

Për dallim prej motrës tënde Dafit, që u ngutë me dalë në këtë bote dy muaj para kohe, ti na prite deri sa e shpallëm Pavarësinë, pastaj erdhe në jetë më 26 shkurt 2008.

Pse je e veçantë babush? Sepse ke lindur në vit dhe muaj të veçantë. Rita lindi me 1 prill, askush nuk besonte. Amelia me 4 maj, të gjithë flisnin për vdekjen e Titos. Dafina erdhi dy muaj para kohe, të gjithë thojshin pse u ngut. Për Ty u gëzuam të gjithë.

Kur ke qenë e vogël, xhaxhin Bekim (aktori i madh Bekim Fehmiu) ka bërë një foto me Ty. Në këtë dhjetë vjetor, dhuratën më të mirë të jetës e ke takimin me yllin botëror, Rita Orën.

U bafsh e famshme si xhaxhi Bekim e Rita Ora. U bafsh e bukur dhe e mençur si mami, dhe e gjatë si babi! Te du sa Diellin e kësaj bote! U bafsh 100!!!”- ka shkruar Zeka në Facebook./21Media