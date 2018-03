Pas ekzekutimit të penalltive në takimin Lazio – Milan, është mësuar finalisti i dytë i Kupës së Italisë

Gjatë kohës së rregullt, nuk ka pasur fitues në takimin e gjysmëfinales të Kupës së Italisë dhe kjo ndodhi edhe në vazhdime, ku u deshtë ekzekutimi i penalltive.

Por edhe në penallti pati dramë, pasi deri në goditjen e katër nga pika e bardhë, piket ishin të barabarta 4-4 dhe në goditjen e pestë Milani ishte më me fat, duke arritur që të kualifikohet në finale me rezultat 4-5.

Milani do ndeshet në filane me Juventusin, që më herët eliminoi Atalantan me rezultat të përgjithshëm 2:0.