Zyrtare AC Milan takohet me Shkëndjen

AC Milan do të jetë rival i Shkëndijës në fazën e Play Offit të UEFA Europa League. Ndeshja e parë do të luhet më 17 gusht në Shkup, ndërsa takimi i kthimit në më 24 gusht.

Ndërsa Vardar përballet me skuadrën turke Fenerbahçe, kurse klubi shqiptarë Skënderbeu do ndeshet me klubin kroat Dinamo Zagreb./21Media