Dështoi mbledhja

Mbledhja e jashtëzakonshme e Komisionit parlamentar për Arsim ka dështuar që të diskutoi sot lidhur me përjashtimin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë ( EQAR).

I ftuar ishte Shyqiri Bytyqi, ministër i Arsimit, por ky i fundit nuk i është përgjigjur ftesës edhe pse fillimisht kishte pranuar se do të raportoj, mirëpo në orët e vonshme mbrëmë ka refuzuar ftesën e këtij Komisioni, duke thënë se janë duke shqyrtuar me kryeministrin Haradinaj situatën e krijuar në EQAR.

Kryetari i Komisionit Ismajl Kurteshi ka thënë se për këtë mbledhje të jashtëzakonshme, ministri Bytyqi ka kërkuar të shtyhet për shkak se janë duke i bashkërenduar çështjen e rrethanave të krijuara për Agjencinë e Akreditimit me kryeministrin, Ramusha Haradinaj.

“Është një takim i jashtëzakonshëm dhe nuk do ta mbajmë mbledhjen pa ministrin e Arsimit Shyqeri Bytyqi, sipas të gjitha gjasave mbledhja për këtë çështje do të mbahet më 6 mars”, ka thënë Kurteshi.

Kujtojmë se Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi kishte marrë vendim me 25 shtator të vitit të kaluar për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (Këshillit Shtetëror të Cilësisë – KShC), si dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit të kësaj Agjencie. Vendimin e kishte marr pas kërkesës së kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili ka kërkuar edhe fillimin e menjëhershëm të procedurave për zgjedhjen e bordit të ri dhe drejtorin e AKA-së. Kryeministri Haradinaj këtë kërkesë e kishte bërë duke e arsyetuar se procesi i akreditimit në arsimin e lartë është përcjellë me parregullsi serioze, ndërsa kishte kërkuar nga ministri që procesi i ri të rezultojë me përzgjedhjen e njerëzve me ekspertizë të duhur në sektorin e arsimit, etike dhe profesionale.

Ndërsa në vendimin për përjashtim të Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, thuhet se Komiteti i Regjistrit ka konstatuar se pas vendimit të ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për shkarkimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë dhe të u.d. të drejtoreshës së Agjencisë së Akreditimit të Kosovës, kjo agjenci “ka humbur aftësinë e saj për të vepruar në mënyrë autonome”. / 21Media