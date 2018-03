Bytyqi në takim me studentët

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe teknologjisë (MASHT), Shyqiri Bytyqi do të takohet sot me përfaqësuesit e Organizatave Studentore në një takim të përbashkët ku do të diskutojnë për situatën e krijuar në arsimin e lartë në Kosovë.

Takimi do të jetë konsultativ për të dëgjuar nga afër shqetësimet e përfaqësuesve të studentëve dhe për informim të drejtë për zhvillimet e fundit.

Kujtojmë se javen e kaluar Agjencia e Kosovës për Akreditim u përjashtua nga Regjistri Evropian për Cilësi të Arsimit të Lartë (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).