Ministri i Jashtëm i Turqisë tërheq vërejtjen

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavusoglu, deklaroi sot se marrëdhëniet dypalëshe mes Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë në prag të shembjes së plotë, për shkak të mbështetjes së Uashingtonit për kryengritësit kurdë në Siri.

“Marrëdhëniet mes Turqisë dhe Amerikës kanë arritur pikën kritike. Ose do ti përmirësojmë ose do ti shkatërrojmë në tërësi”, tha Çavusoglu para gazetarëve, në margjina të konferencës së dytë Turko-Afrikane në Stamboll. Ai tha se Ankaraja pret hapa konkret nga Uashingtoni për rikthimin e besimit, i cili sipas tij është humbur me fajin e amerikanëve.

Është paraparë që sekretari amerikan i shtetit, Reks Tillerson, të vizitoi Ankaranë kah fundi i javës. Ndërkohë, ushtria turke ka njoftuar se në kuadër të operacionit ushtarak “Dega e ullirit”, në rajonin e Afrinit në veri të Sirisë, deri me tani ka neutralizuar 1400 kryengritës kurdë.

“Më 12 shkurt 2018, edhe 103 terroristë tjerë janë vrarë gjatë operacionit “Dega e ullirit”, në Afrin”, u theksua në komunikatën e shtatadhorisë së ushtrisë turke. Siç dihet, forcat e armatosura të Turqisë filluan më 20 janar ofensivën ushtarake kundër kryengritësve kurdë në Afrin.

Forcat kurde në këtë rajon në veri të Sirisë mbështetën nga Uashingtoni, pasi që kanë bartur deri me tani luftën kundër pjesëtarëve të Shtetit Islamik. Megjithatë, Ankaraja i konsideron si njësi terroriste grupet e armatosura kurde, të cilat veprojnë në Afrin.