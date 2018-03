Ismaili: Nuk do të lejojnë që një rast i izoluar ta njollosë punën e palodhshme të mijëra punëtorëve shëndetësorë

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili e ka vizituar sot 19-vjeçarin Hysen Ibrahimaj, rasti i të cilit u problematizua në medie, pasi një kirurg i QKUK-së refuzoi ta trajtonte.

Ismaili ka njoftuar se bashkë me drejtorin e SHSKUK-së Basri Sejdiu, e kanë ftuar Hysenin që të vijë dhe ta marrë trajtimin dinjitoz dhe profesional, siç ai dhe të gjithë qytetarët në QKUK.

“Sot vizitova Hysenin, 19-vjeçarin nga Istogu, i cili së fundmi ka pasur një përvojë jo të mirë me mjekët në QKUK 🏨. Hysenit dhe prindërve të tij ua shpreha keqardhjen time për atë që iu ka ndodhur dhe i sigurova ata që diçka e tillë nuk do t’iu përsëritet më ❌. Bashkë me drejtorin e SHSKUK-së Basri Sejdiu, e ftuam Hysenin që të vijë dhe ta marrë trajtimin dinjitoz dhe profesional, siç ai dhe të gjithë qytetarët 👨‍👩‍👧‍👦e tjerë e meritojnë. 👩‍🔬 ✅”, thuhet në postimin e Ismailit në Facebook.

Tutje ministri ka thënë se nuk do të lejojnë që një rast i izoluar ta njollosë punën e palodhshme dhe të ndershme të mijëra punëtorëve shëndetësorë.

“Reformat, të cilat i kemi filluar si Ministri, në bashkëpunim me personelin mjekësor që punon me nder dhe integritet, me ndihmën e qytetarëve tanë, do t’i bëjmë realitet. 💡 ”, thuhet në postim.

Ndryshe dje u raportuar nëpër media se një kirurg i kishte kërkuar familjes Ibrahimaj nga Istogu që djalin ta operojnë në klinikën e tij private, derisa e ka lënë me plagë të hapur tash e 6 muaj.

Kirurgu, që punon edhe në QKUK, nuk kishte pranuar që 19-vjeçarin Hysen Ibrahimaj, ta operojë klinikën publike ku edhe punonte./21Media