Sefaj nuk do të ketë pyetje lidhur me Inspektoratin Policor

Ministri i Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj do të dal sërish sot para deputetëve.

Kësaj radhe, ministri Sefaj nuk do të ketë pyetje lidhur me Inspektoratin Policor, por do t’u përgjigjet anëtarëve të Komisionit për Punë të Jashtme të Kuvendit lidhur me aplikimin e Kosovës në Interpol.

Sefaj javën e kaluar ka raportuar para anëtarëve të Komisionit për Siguri në lidhje me ngjarjet në IPK, por raportimi është bërë me dyer të mbyllura.

Raportimi i tij do të bëhet në orën 13:00.