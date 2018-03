Ministria e Financave informon punëtorët e arsimit

Ministria e Financave, duke komentuar statusin e pa zgjidhur të punëtorëve të arsimit shqip të Kosovës për vitet e 90-ta, ka sqaruar se kjo ministri çdoherë tjetër por edhe në këtë rast nuk mund të jep aprovim për një Projektligj, i cili nuk i respekton procedurat e Ligjit të Buxhetit, Ligjit për menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit dhe dokumentet tjera në fuqi.

Ministria e Financave përmes një komunikate për medie ka informuar të gjithë punëtoret e arsimit dhe opinionin publik se sa i përket çështjes së Ligji mbi statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Kosovës për vitet e 90-ta. Sipas kësaj komunikate ministria e ka trajtuar në kuadër të kërkesave me prioritetin më të lart.

“Për këtë qëllim, ditën e premte me datën 09 mars 2018, Ministri i Financave Bedri Hamza ka pritur në takim Kryetarin e SBASHK-ut me stafin e tij, ku gjatë takimit i ka informuar që Ministria e Financave mbështet kërkesat dhe Projektligjin, por projekligjin për të procedur tutje duhet të respekohen procedurat ligjore të adresimit ashtu siq e përcaktohet në nenin 18 të Ligjit të Buxhetit për vitin 2018 me nr. 06/L-020 dhe nenin 26 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjesit me nr. 03/L-048, ku thuhet shprehimisht se asnjë Ministri apo cili do Institucion tjetër nuk mund të procedoj në Qeveri apo në Kuvend asnjë inciative të re apo të propozoj projektligj për aprovim nëse nuk e ka të zgjidhur paraprakisht çështjen e implikimeve financiare për vitin fiskal përkatësisht nuk është paraparë në kuadër të tabelave të Ligjit të Buxhetit”, thuhet në komunikatën e MF-së

Sipas komunikatës Ministria e Financave ka kërkuar nga SBASHK-u dhe Ministria spozurese që t’i respektojnë procedurat ligjore gjatë procedimit të Ligjit në Qeveri, ashtu siç kërkohet me legjislacionin përkates në fuqi duke përfshirë edhe financimin e tij në mënyrë që Projektligji të jetë ligjërisht i kompletuar para se të shkoj në Kuvend. “Për dijeni projekligji nuk është i finalizuar, vetem nëse është draftuar dhe më pas nuk është përcjellur me kërkesat e Ligjit para se të dërgohet për aprovim”, thuhet tutje në komunikatë.

MF përmes kësaj Komunikate, i bën thirrje SBASHK-ut dhe spozoruesit të Projekligjit ta procedojnë për kompletim të procedurave në përputhje me dispozitat ligjore para se të aprovohet në Qeveri.

“Veprimi i kundërt apo siq kërkohet sot, do ta bëjnë Ligjin e kontestushem nga cili do organ tjetër duke filluar nga Kuvendi e deri tek Gjykata Kushtetutese, për çështje procedurale.

Ministria e Financave si çdo herë tjetër edhe me këtë rast nuk mund të jep aprovim për një Projektligj, i cili nuk i respekton procedurat e Ligjit të Buxhetit, Ligjit për menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjesit dhe dokumentatet tjera në fuqi”, thuhet në fund të komunikatës nga Ministria e Financave.

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK) ka njoftuar se nesër, 12 mars në të gjitha institucionet arsimore, gjegjësisht në shkollat fillore e të mesme dhe Universitet duke përjashtuar çerdhet do të mbahet grevë njëditore./21Media