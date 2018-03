Agjencia japoneze dhe MMPH nisin projektin për identifikimin e ndotësve të ajrit

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Albena Reshitaj, ka pritur sot në një takim përfaqësuesit e Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtarë (JICA), bën te ditur zyra për informim e kësaj ministrie.

Në takim është diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet JICA-s dhe MMPH-së si dhe projektet të cilat i mbështetë kjo agjenci.

Sipas komunikatës, ministrja Reshitaj e përfaqësuesit e Agjencisë Japoneze u koordinuan që brenda këtij muaji të nisë një hulumtim i mirëfilltë me të cilin do të identifikohen ndotësit e ajrit në vend.

“Me këtë hulumtim do të kuptohet se kush në të vërtet është ndotës më i madh i ajrit dhe në çfarë periudha kohore”, deklaroi Reshitaj.

Ministrja ka kërkuar që hulumtimi të jetë sa më gjithëpërfshirës dhe të përmbajë të dhëna të detajuara, në mënyrë që pastaj të jetë më i lehtë orientimi dhe fokusimi i masave për përmirësim të ndotjes së ajrit.

Eksperti për monitorimin e cilësisë së ajrit nga Japonia, Keiichi Takahashi, ka potencuar se aktualisht nuk ka të dhëna të sakta të ndotësve të ajrit në rajonin e Prishtinës.

Sipas tij, ky hulumtim do të gjej dhe do të saktësojë burimin e ndotësve.

Në takim u bë e ditur se në këtë projekt hulumtim do të përfshihen ekspert japonez dhe vendës edhe studentë të Fakultetit të Makinerisë dhe ata të Shkencave Natyrore të Universitetit të Prishtinës.

Projekti parasheh hulumtimin e përdorimit të lëndëve djegëse nga ekonomitë familjare, fabrikat dhe operatorët e tjerë ekonomik.

Pas përfundimit të hulumtimit do të përfitohen të dhëna statistikore për llojin e lëndës djegëse, numrin dhe vitin e prodhimit të makinerisë së lëvizshme, pjesëmarrëse në komunikacion.

Nga oxhaqet e Termocentraleve të KEK-ut, Ferronikelit, fabrikave të prodhimi të asfaltit dhe të ndërmarrjeve tjera do të kontrollohet sasia e emetimit të gazrave në natyrë.

Projekti është paraparë të zgjasë 18 muaj, dhe përfundimisht do të identifikohen ndotësit e ajrit në rajonin e Prishtinës, në varësi edhe të ndryshimeve meteorologjike.

“Pas përfundimit të projektit do të nxjerrën rekomandime dhe do të merren masa, varësisht nga burimi dhe niveli i ndotjes me qëllim të përmirësimit të ajrit në Prishtinë dhe rrethinë”, theksohet në komuniaktë.