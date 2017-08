Sot në Kosovë do të vijë ministrja Mirela Karabina

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami, do të presë në takim ministren e re të Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë, Mirela Karabina, me të cilën do të bisedojnë për bashkëpunimin në arsim të të dyja vendeve.

Takimi do të mbahet 17 në kabinetin e ministrit në ora 11:00./21Media