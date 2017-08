“IQ Link do të zgjerohet edhe nëpër komuna tjera”

Në Mitrovicë u hap qendra gjermane e thirrjeve “IQ to Link”. Kjo kompani e cila ka hapur degët e saj edhe në Prishtinë e Prizren, do të vazhdojë me hapjen e qendrave të tilla edhe nëpër pjesë të tjera të Kosovës. Drejtuesit e kompanisë thonë se qëllimi i tyre është që të shtojnë numrin e të punësuarve dhe të kontribuojnë në zhvillim te ekonomisë në Kosovë./21Media