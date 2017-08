17 fëmijë kanë nevojë për intervenim kirurgjik

Në organizim të Organizatës “Gift of Life Internetional” dhe në koordinim të “Gift of Life Kosova”, një ekip i mjekëve nga Amerika për një javë ka kontrolluar një numër të madh të fëmijëve me probleme dhe anomali në zemër.

Ekipin mjekësor e përbënin Robert Raylman, shef ekzekutiv, Joseph Gaffny, kardiolog, Fatos Rugova, kardiolog, Margaret Challenger, teknike ekografisë dhe infermier Mickey Wider.

Për një javë ekipi mjekësor kontrolloi 116 fëmijë, 49 ishin kontrolle për fëmijët të cilët janë operuar më herët me ndërmjetësim nga organizata, si donacion në Amerikë, përderisa 67 raste ishin të reja.

Nga 67 rastet e kontrolluara, 17 fëmijë kanë nevojë për intervenim kirurgjik, të cilat pritet të kryhen brenda këtij viti.

Ndryshe, organizata “Gift of Life Interational” ndihmon 1500 fëmijë në vit, në mbi 70 vende të botës për më shumë se 40 vjet. Në fillim të vitit 2009, janë vënë kontaktet e para mes dy organizatave dhe nga 2009 – 2012, vetëm 9 fëmijë ishin ndihmuar nga Kosova.