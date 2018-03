Kosova përfiton grant 195, 5 milonë euro për linjën hekurudhore

Ministria e Financave ka nënshkruar marrëveshje me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për grantin lidhur me projektin për rehabilitimin e linjës hekurudhore 10. Ministri Hamza tha se rehabilitimi i kësaj hekurudhe do të ndodhë në tri faza dhe se kostoja e këtij projekti kap vlerën 195,5 milionë euro./21Media