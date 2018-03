Juncker: Lufta kundër korrupsionit të merret seriozisht

Juncker: Lufta kundër korrupsionit të merret seriozisht

Treshja e përbërë nga presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, përfaqësuesja e Lartë për politikë të jashtme e BE-së, Federica Mogherini dhe Komisioneri Johanes Hahn u takuan me qytetarët, pëfaqësuses të shoqërisë civile dhe me poltikinaë sic I quajtën të rinj. Gjatë këtij takimi, presidenti Junker tha se Kosova është e përfshirë në strategjinë e BE-së, por vare nga Kosova se se çka do të bëjë sidomos në luftimin e i korrupsionit ./21Media