Apostolova: Kosova vazhdon të trajtohet njëjtë me vendet e tjera

Pas kalimit të demarkacionit, institucionet evropiane do të dalin me një raport të ri, tha shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova, ku sipas saj, ditëve të fundit është arritur progres për sa i përket përmbushjes së kritereve për liberalizim të vizave. Apostolova, bëri të qartë se, Kosova mund të aplikoj për status kandidat në BE, por se, kur të jetë e gatshme. Këto deklarata të Apostolovës u dhanë në kuadër të “Forum 2015”, ku u diskutua në lidhje me temën “Momenti i ri i zgjerimit të BE-së, çfarë mund të përfitojë Kosova”./21Media