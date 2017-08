OVL e UÇK-së në Dukagjin ka reaguar në lidhje me deklaratën e Krasniqit

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Dukagjin, ka reaguar lidhur me deklaratat e deputetit të Vetëvendosjes, Frashër Krasniqi, duke thënë se komandantët e tyre nuk duhet të jenë cak i fyerjeve nga askush, e sidomos nga persona të inkriminuar, e të akuzuar për sulm terrorist ndaj institucioneve e rendit demokratik.

OVL e UÇK-së në Dukagjin, nëpërmjet një komunikate thotë se fyerja që po bëhet ndaj Luftës Çlirimtare të Kosovës, është e turpshme.

Ata kanë thënë se besojnë që populli do të vetëdijesohet dhe që nuk do të votojë më këto mbetje jugosllave, të cilët kanë marrë përsipër rolin e mëhershëm të UNMIK-ut, në demonizimin e UÇK-së dhe Luftës Çlirimtare.

“Mobilizimi jugosllav në Kuvend dhe jashtë tij, na përkujton deklaratat e Vuqiqit dhe Daqiqit, të cilët gjatë fushatës zgjedhore, u alarmuan që në krye të institucioneve do të jetë një komandant si Ramush Haradinaj. Ne rikujtojmë, se komandanti Ramush Haradinaj nuk i ka rënë në gjunjë as Jugosllavisë as Rusisë e as aleatëve të tyre, as në luftë e as në paqe. Deshën apo s’deshën leninistët e titistët, historia moderne e kombit shqiptar përfaqësohet me UÇK-në, e familjet Jasharaj e Haradinaj, janë simbole të kësaj lufte. Ne ju bëjmë me dije të gjithëve, se në rast rreziku, do të jemi prapë ne Veteranët e UÇK-së dhe do të jenë prapë ata komandantët që po fyhen në Kuvend, që do i dalin zot këtij vendi; e klika e kamarierëve, përkthyesve e komesarëve, do të struken në vrimën më të afërt që do e gjejnë, ashtu siç vepruan gjatë Luftës Çlirimtare. Koha e lavdisë ka përfunduar. Ata që pretendojnë që janë përfaqësues të popullit, duhet të kryejnë punët e tyre, që Kosova t’i ketë institucionet, e me histori do të merren historianët dhe ne që e shkruam historinë me gjakun e pushkët tona”, thuhet në reagimin e OVL e UÇK-së në Dukagjinë.