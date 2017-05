Evakuohen mijëra banorë

Evakuohen mijëra banorë

Ushtria e Kanadasë ka filluar evakuimin e qytetarëve në lindje të vendit, ku vërshimet e mëdha, si pasojë e reshjeve të rrëmbyeshme të shiut, detyruan banorët që të largohen nga shtëpitë e tyre, para se uji të arrijë në nivelin maksimal.

Evakuimi ka filluar të shtunën, para ngritjes së nivelit të ujit, që pritet të ndodhë gjatë dy ditëve në vijim. Niveli i ujit ka vazhduar të ngritët në liqenin Ontario dhe në rajonet tjera të Kuebekut, ku janë dërguar 400 ushtarë, shkruan rtv21.tv.

Kryeministri i Kuebekut, Filip Kular, paralajmëroi se situata do të përkeqësohet edhe më shumë, me nivelin e ujërave që do të vazhdojë të ngritët gjatë ditëve në vijim.

Ministri i Mbrojtjes, Harxhit Saxhan, deklaroi se njësitë e ushtrisë janë duke reaguar me shpejtësi dhe se tashmë kanë filluar ti ofrojnë ndihmë kanadezëve më të rrezikuar.

Reshjet e rrëmbyeshme të shiut dhe shkrirja e borës bënë që lumenjtë të dalin nga shtretërit e tyre, duke nxitur një situatë mjaft serioze në rajonet prej Otavës deri në Montreal.

Në Kuebek, rajoni më i goditur me së rëndi nga vërshimet, janë përmbytur mbi 1500 shtëpi dhe janë evakuuar mbi 1 mijë banorë.

Kryeministri Kular tha se kupton njerëzit që nuk dëshirojnë të largohen nga shtëpitë e tyre, por i bëri apel atyre që ta bëjnë këtë, për hir të sigurisë së tyre personale./21Media

http://rtv21.tv/mot-i-lige-vershime-ne-kanada/