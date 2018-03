Parashikimi i motit

Moti gjatë ditës së sotme parashikohet me vranësira mesatare dhe të dendura. Sipas Shërbimit Meteorologjik do të ketë reshje shiu të herëpashershme me intensitet mesatar në formën e shtrëngatave.

Në orët e vona të mbrëmjes në veriperëndim dhe veri do të ketë edhe stuhi. Reshje dëbore të dobëta në Alpe dhe Verilindje.

Era do të fryjë me drejtim Juglindje-Jugperëndim 1-22m/sek. Deti i forcës 6 me lartësi dallge 5.5metër. Mjegull/mjegullinë nga reshjet.

Temperaturat parashikohen: Vendet malore 3°/15°C, vendet e ulta 7°/21°C, vendet bregdetare 8°/21°C./ATSH