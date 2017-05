Edhe gjatë javës së ardhshme do të mbajë mot i ndryshueshëm

Instituti Hidrometorologjik i Kosovës njofton se gjatë pesë ditëve të ardhshme vendi ynë do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik.

Sipas IHMK-së, në këtë gjendje meteorologjike dy ditët e para të javës parashihen të jenë kryesisht të vranëta dhe kohë pas kohe të përcjellura me reshje shiu, do të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi deri 9m/s.

”Nga dita e mërkurë e tutje do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët. Temperaturat minimale të cilat do të lëvizin gjatë kësaj jave do të jenë nga 5-11 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 15-23 gradë Celsius”, njofton IHMK.

Do të fryjë erë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi deri 5m/s./21Media

http://rtv21.tv/moti-gjate-javes-se-ardhshme/