Parashikimi i motit për pesë ditë nga IHMK

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë javës do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët.

Temperaturat do të jenë normale që i përgjigjen mesatareve të viteve tjera. Minimalet do të regjistrohen nga 13-16 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 26-32 gradë Celsius.

Shtypja atmosferike do të jetë konstante në vlerat e normales me tendencë të uljes në pjesën e dytë të javës. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit e lehtë deri mesatare./21Media