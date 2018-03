Nga e diela prishet moti

Nga e diela prishet moti

Nesër, mbi vendin tonë do të jetë mot i ndryshueshëm me vranësira dhe i

ngrohtë, pjesërisht me shi dhe me stuhi të shkurtra me bubullimë.

Do të fryjë erë e lehtë. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga gjashtë deri në 13 gradë, kyrse ajo më e larta e ditës do të jetë nga 16 në 20 gradë.

Sipas parashikimit të motit për shtatë ditët e ardhshme, në Kosovë gjatë kësaj periudhe do të jetë mot i ndryshueshëm me re, pjesërisht me shi kurse në male të larta me borë.

Temperatura do të ketë një rënie të lehtë, por ende mbi mesataren për këtë kohë të vitit. Moti i ftohtë pritet nga e diela e ardhshme.

Një situatë relativisht e pafavorshme biometeorologjike do të ndikojë te shumica e pacientëve kronikë. Kujdes i veçantë këshillohet për pacientët me sëmundje të zemrës dhe astmatikët, si dhe për njerëzit e sëmurë psikik.

Reagimet meteoropatike janë të mundshme të përcjella me dhimbjen e muskujve dhe duke përkeqësuar gjendjen shpirtërore./21Media