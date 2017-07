Mot me temperatura të larta

Vijojnë masat ajrore Afrikano-Veriore në Shqipëri kështu duke bërë që moti i kthjellët dhe temperaturat e larta të jenë prezente.

Orët e pasdites sjellin vranësira të lehta e kalimtare në Veri – Verilindje duke lënë mot të kthjellët në pjesën tjetër të territorit. Po ashtu edhe gjatë natës do të ketë mot të kthjellët dhe të nxehtë në të gjithë vendin.

Sipas meteorologëve, temperaturat e ajrit do jenë të larta, për pasojë në shume zona të ultësirës perëndimore do ta arrijnë ekstremin.

Era do të fryjë me shpejtësi 25 km/h nga veriperëndimi për pasojë në det do të ketë dallgëzim i papërfillshëm.