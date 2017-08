Sot në Shqipëri do të mbajë mot i ndryshueshëm

Gjatë ditës së hënë, 21 gusht 2017, moti në Shqipëri parashikohet të jetë me shtim vranësirash ku pritet që të ketë edhe reshje shiu.

Era do te jete me drejtim Veriperëndim -Juglindje deri në 25m/sek. Deti i forcës 5 me lartësi vale 3.2 metër.

Temperaturat parashikohen te jenë:

Vendet malore 18°/28°C

Vendet e ulta 21°/33°C

Vendet bregdetare 20°/33°C