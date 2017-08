Temperatura maksimale do të arrijë deri në 34 gradë

Temperatura maksimale do të arrijë deri në 34 gradë

Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe vranësira të pjesëshme deri në mesatare.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 9 deri në 16 gradë Celsius. Mirëpo, gjatë ditës pritet që temperaturat të kenë ngritje graduale prej 25 deri 34 gradë Celsius.

Po ashtu në Shkup moti do të jetë i ngjashëm me temperaturë maksimale deri 31 gradë Celsius. UV indeksi do të jetë 8.