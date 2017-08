Temperatura maksimale do të arrijë deri në 38 gradë

Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe i nxehtë, me vranësira të vogla dhe erë të dobët me drejtim të ndryshueshëm.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 13 deri më 19 gradë Celsius, ndërsa ajo ditore do të jetë prej 32 deri më 38 gradë Celsius.

Edhe në Shkup dhe rrethinë do të mbajë mot diell dhe i nxehtë, me vranësira të vogla dhe erë të dobët me drejtim të ndryshueshëm, temperatura e mëngjesit do të arrijë 17, ndërsa ajo maksimale ditore do të jetë 37 gradë Celsius.

Moti i nxehtë do të mbajë edhe të dielën, por në orët e pasditës do të ketë rritje të vranësirave, ndërsa kah fundi i ditës do të ketë vetëtima dhe rreshje lokale të shiut.

Ndryshim më i madh pritet nga dita e hënë, kur do të mbisundojë mot me vranësira, me erë dhe do të ketë rënie të temperaturave.