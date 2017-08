Temperatura ditore do të arrijë në 29 geradë

Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe vranësira të pakëta. Do të fryejë erë e forcuar veriore, kurse indeksi UV do të arrijë vlerën 7.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 9 deri 17 gradë Celsius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 22 deri 29 gradë Celsius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm me temperaturë maksimale deri 26 gradë Celsius.