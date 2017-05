Në Maqedoni sot mot me vranësira dhe me shi

Në Maqedoni sot mot me vranësira dhe me shi

Moti sot në Maqedoni do të jetë i ndryshueshëm, kryesisht me vranësira mesatare dhe kohë pas kohe në disa vende me shi. Temperaturat do të lëvizin nga 5 deri më 18 gradë Celsius.

Moti i ngjashëm pritet të mbajë edhe në Shkup. Temperaturat do të lëvizin nga 7 deri në 17 gradë Celsius, shkruan TV21./21Media

http://rtv21.tv/moti-ne-maqedoni-6/