Mot i vranët por, pa shi

Moti gjatë ditës së sotme në Maqedoni do të jetë i ndryshueshëm, do të karakterizohet kryesisht me vranësira mesatare, por nuk do të ketë reshje shiu.

Sipas meteorologëve parashihet që temperaturat do të lëvizin nga 7 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa në Shkup temperaturat do të sillën nga 7 deri në 19 gradë Celsius.

