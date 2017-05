Mot i ndryshueshëm dhe me shi

Moti sot në Maqedoni sipas meteorologqve do të jetë i ndryshueshëm dhe me vranësira mesatare, si dhe me reshje të kohëpaskohshme të shiut.

Temperatura e mëngjesit do të arrijë deri 14 gradë, kurse gjatë ditës pritet të arrijë deri 23 gradë Celsius.

