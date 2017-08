Mot i kthjellët e herë pas here me vranësira kalimtare

Mot i kthjellët e herë pas here me vranësira kalimtare

Moti i kthjellët dhe relativisht i freskët do të dominojë pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Megjithatë, gjatë mesditës do të ketë vranësira kalimtare, më të dukshme në zonat malore.

Pjesa e dytë e ditës do të mbetet me kthjellime në zonat bregdetare dhe të ulëta ndërsa në zonat malore përgjatë kufirit verilindor do të ketë edhe vranësira kalimtare të cilat gjatë natës do të largohen drejt juglindjes.

Sipas Meteorologëve, temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish një rënie të lehtë, në të dy vlerat ekstremale ditore.

Era do të fryjë mesatare por më e fortë në mesditë duke arritur shpejtësi deri në 35 km/h nga drejtimi verior- veriperëndimor, për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim 2- 3 ballë.