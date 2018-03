Borë e temperatura të ulëta edhe në Shqipëri

Pjesa e parë e ditës paraqitet me kthjellime të shkurtra dhe vranësira të shpeshta në gjithë Shqipërinë duke rrezikuar thuajse të gjithë territorin nga reshje të pakta dëbore.

Pasditja sjell përmirësim gradual i kushteve të motit duke sjellë kthjellime të shpeshta në mbrëmje dhe gjatë natës në pjesën më të madhe të vendit.

Temperaturat e ajrit ulen me 2 – 3 gradë Celsius në mëngjes, por vetëm një rënie të lehtë gjatë mesditës ndërsa ekstremumet luhaten nga -8 në 10 gradë Celsius.

Era do të fryjë kryesisht mesatare, me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Verior ndërsa në det do të vijojë dallgëzimi deri 3 ballë.