As reshje shiu e as temperatura nën zero

As reshje shiu e as temperatura nën zero

Paraditja dominohet nga kthjellime dhe vranësira të herë pas hershme në të gjithë territorin e Shqipërisë.

Ndërsa, pasditja dhe mbrëmja paraqiten me kthjellime në zonat bregdetare dhe të ulëta por vranësira kalimtare do të ketë në zonat Lindore dhe Veriore të Shqipërisë.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënie të lehtë gjatë mëngjesit por rritje me 2 – 3 gradë Celsius sjell mesdita, duke ngjitur maksimumin mbi 22 gradë Celsius.

Era do të fryjë kryesisht e lehtë, me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Veriperëndimor, ndërsa në det dallgëzimi ulet në 1 – 2 ballë.