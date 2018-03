Sipas parashikimeve, temperaturat minimale do të lëvizin nga -7 deri -9 gradë Celsius

Instituti Hidrometorologjik i Kosovës njofton se fushat me presion të ulët atmosferik, të cilat kanë ardhur nga viset polare do të jenë të qëndrueshme deri ditën e enjte, duke mbajtur këtë situatë meteorologjike me mot kryesisht të vranët dhe me reshje të kohë pas kohëshme të borës.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga -7 deri -9 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet -3 deri 0 gradë Celsius.

”Të enjten aty ku paraqiten kthjellime, temperaturat mund të regjistrojnë vlera negative nën -10 gradë Celsius, por që këto vlera mund të arrijnë vetëm në orët e hershme të ditës”, bën të ditur IHMK.

Sipas Institutit, nga dita e premte e tutje, merkuri në termometër do të kaloj mbi vlerat e zeros, duke vazhduar rritje dita–ditës.

Do të fryjë erë nga verilindja dhe juglindja me shpejtësi mbi 9m/s./21Media