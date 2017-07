Maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 28-33 gradë Celsius

Instituti hidrometrologjik i Kosovës ka bërë të ditur se në fundjavë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

Vranësirat ditën e diell vende-vende mund të shoqërohen me riga të dobëta dhe të izoluara shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 28-33 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi deri 7m/s./21Media