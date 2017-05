Sot në Maqedoni pritet të kemi mot të ndryshueshëm, kohë pas kohe me vranësira mesatare, dhe me mundësi për reshje shiu

Temperaturat minimale do të sillen prej 6 deri 12 gradë C, ndërsa ato maximale prej 14 deri më 24 gradë C.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm ku temperaturat do të sillen prej 14 deri më 23 gradë celsius.

