Temperaturat mesatare të ditës 14-18 gradë

Temperaturat mesatare të ditës 14-18 gradë

Mbi vendin tonë sot në mëngjes në lugina do të ketë mjegullë kurse gjatë ditës do të mbajë kryesisht mot me diell dhe i nxehtë.

Temperatura më e ulët do të jetë dy deri në tre gradë kurse ajo më e larta e ditës ndërmjet 14 dhe 18 gradë.

Meteorologët parashohin se në fundjavë do të dominojë mot i nxehtë me një temperaturë shumë më të lartë se vlerat mesatare. Në zonat më të larta malore pritet një shkrirje intensive e borës.

Të shtunën e të dielën do të jetë mot kryesisht me diell,kurse pas mesditës, gradualisht dhe në mbrëmje do të ketë periudha kohore me shi.

Reaksionet meteoropatike janë të mundshme në formën e pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës./21Media