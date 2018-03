Sot në vendin tonë do të jetë me re dhe më e freskët, do të bjerë shi kurse në malet e larta borë.

Në mbrëmje dhe gjatë natës pritet që reshjet të pushojnë. Era do të jetë e dobët.

Temperatura më e ulët nga dy deri në shtatë gradë, kurse më e larta nga shtatë deri në 11 gradë. Nga e premtja deri të dielën kryesisht moti do të jetë me diell dhe më i ngrohtë me një temperaturë shumë më të lartë se vlerat mesatare.