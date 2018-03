Sot mbi vendin tonë do të mbajë mot i ftohtë, vende-vende me të reshura.

Sot mbi vendin tonë do të mbajë mot i ftohtë, vende-vende me të reshura.

Temperaturat e mëngjesit do të sillen ndërmjet minus një dhe katër gradë Celsius, kurse ajo më e larta e ditës deri në tetë gradë.

Të premtën dhe të shtunen pritet që mos të ketë të reshura kurse nga e diela e deri në fund të këtij muaji meteorologët parashikojnë se mbi vendin tonë do të mbajë mot i acartë e me reshje të borës./21Media