Sot në Kosovë do të jetë mot me diell dhe i ngrohtë, me një temperaturë deri në 21 gradë

Në mëngjes, në veri, do të jetë me re dhe e thatë, kurse temperatura më e ulët e ditës nga 3 deri në 10, më e larta e ditës nga 17 në 21.

Të hënën dhe të martën priten reshje lokale, me erë nga jugu dhe jugperëndimi, e cila do të dobësohet nga fundi i ditës. Nga e marta temperaturat do të shënojnë një rënie të vogël.

Situata biometeorologjike mund të shkaktojë probleme te pacientët kronikë si dhimbje reumatike dhe nervozizëm./21Media