Mot i ndryshueshëm

Moti sot në Maqedoni do të jetë i ndryshueshëm, i vranët, por edhe me periudha më të gjata dielli.

Do të fryjë erë e lehtë, që do të forcohet paksa në jugperëndim të vendit. Kah fundi i ditës në perëndim të vendit do të ketë të reshura lokale të shiut.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë nga 4 gradë deri në 8 gradë Celsius, kurse ajo ditore do të lëvizë nga 12 deri në 19 gradë Celsius.

Në Shkup e rrethinë moti do të jetë i ngjashëm, ndërsa temperatura do të arrij deri 16 gradë Celsius.