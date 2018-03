Sot në mëngjes, mbi vendin tonë do të jetë mot me mjegull dhe i ftohtë kurse gjatë ditës do të jetë kryesisht me re dhe pa reshje.

Sot në mëngjes, mbi vendin tonë do të jetë mot me mjegull dhe i ftohtë kurse gjatë ditës do të jetë kryesisht me re dhe pa reshje.

Era do të jetë e dobët, jugore dhe lindore. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga minus katër në një, kurse ajo më e larta e ditës prej katër deri në tetë gradë.

Edhe gjatë ditëve të ardhshme do të jetë mot me re. Prej të martës në veri dhe në perëndim priten fjolla bore. Të enjten priten reshje, së pari në veriperëndim dhe në perëndim. Do të jetë përgjithësisht mot i thatë dhe me një rritje të lehtë të temperaturës.

Kushtet biometeorologjike do të jenë të përshtatshme për shumicën e pacientëve kronikë, por këshillohet kujdes për njerëzit me probleme të zemres dhe pacientë asmatikë. Ka mundësi për dhimbje të kokës dhe pagjumësi simptome këto të mundshme nga reaksionet meteoropatike./21Media