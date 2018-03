Sot mbi vendin tonë do të mbaj mot i vranët, vende-vende me shi.

Temperaturat e mëngjesit do të sillen nga yero deri pesë, kurse ato më të lartat e ditës nga tetë deri 15 gradë.

Meteorologët parashohin se gjatë tërë kësaj jave do të maj mot i vranët me temperatura mp të larta se mesatarja e ditëve të fillimit të marsit.

Në viset malore do të shkrihet bora me furi kështu që u tërhiqet vërejtja atyre njerëzve që të kenë kujdes nëse ia mëszjnë këtyre yonave.

Kushtet meteorologjike do të ndikojnë te njerëzit që vuajnë nga sëmundjet kronike siç janë dhembjet reumatike, kokëdhembja pastaj ata me sëmundje të organeve të frymëmarrjes, të zemrës dhe te pacientët me sistem labil nervor që manifestohen zakonisht me disponim të dobët./21Media